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Помог коллеге и загремел в тюрьму: измаильца будут судить из-за переправы призывника за границу

4 февраля 2023 16:15
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Измаильца будут судить из-за попытки переправить друга-призывника в Молдову: какое наказание ждет - читать здесь.
Мужчины хотели по очереди бежать из страны через Молдову
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Измаилец может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. Из-за действий, противоречащих ограничениям военного положения, 52-летний правонарушитель может получить реальный срок в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Полицейские зафиксировали правонарушения двух коллег, мужчин, вместе работавших на предприятии в Измаиле. Еще в конце декабря 2022 года они договорились, что один поможет другому пересечь границу в обход пунктов пропуска.

"Правонарушитель на своем автомобиле вывез беглеца в транзитную зону, чтобы он дальше пешком добрался до Молдовы. Остановили злоумышленника пограничники. Сначала он все отрицал, впрочем, после того, как полицейские собрали доказательства его противоправных действий, признался", — отмечают в управлении.

Задержанный отметил, что деньги со знакомого за свои услуги не брал, однако ответственности с него это не снимает.

"Признав собранные полицейскими в ходе досудебного следствия доказательства достаточными, следователи Одесского районного управления полиции № 2 под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры, выдвинули правонарушителю обвинения в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами, или устранением препятствий, предусмотренных ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины", — отметил начальник следственного отдела Одесского районного управления полиции № 2 Вадим Швец.

Что чревато уклоняющемуся?

Обвинительный акт правоохранители направили в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, пограничники Одесского отряда ликвидировали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. "Билет" в новую жизнь злоумышленнику обходился в 3600 долларов США.

Попытки скрыться через кодон с Молдовой закончились неудачей и 20-летнего украинца. Пограничники Подольского отряда задержали его на границе. Житель города Кривой Рог пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу вне пунктов пропуска. Проверкой было установлено, что к организации причастны двое жителей Одесчины, которые были обнаружены неподалеку от задержанного.

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