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Бігли по засніжених полях до Молдови: прикордонники Одещини затримали ухилянтів

3 лютого 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прикордонники Одещини затримали ухилянтів, які бігли по полю до Молдови
На "мандрівників" чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Двоє громадян України намагались в обхід пункту пропуску потрапити до Молдови. Помітити "втікачів" вдалось поблизу села Кубей Болградського району. 

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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"Двох громадян України затримали вчора прикордонники Ізмаїльського загону на державному кордоні. Порушники йшли полями, але білий покрив снігу добре виокремив їх силуети в нічний час, що дало змогу охоронцям кордону вчасно зреагувати та затримати їх", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на втікачів

На "мандрівників", жителів Саратського та Ізмаїльського районів, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Справи скеровані до суду.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

На Одещині прикордонники Ізмаїльського загону викрили чоловіка, який вдавав багатодітного батька, щоб незаконно перетнути кордон. Аби отримати документи на двох синів він заплатив три тисячі доларів.

Двох громадян України затримали поблизу державного кордону, неподалік села Виноградівка. Чоловіки влаштували нічний марш-кидок та планували подолати кордон за короткий термін і не через пункт пропуску.

Також на Одещині правоохоронці затримали уродженця сусідньої країни, який намагався підкупити прикордонника. За хабар він хотів в обхід пункту пропуску переправити за кордон чотирьох чоловіків призовного віку.

Одеські поліцейські взяли під варту організатора незаконного "трансферу" чоловіків за кордон. За 3,5 тис. доларів зловмисник організовував безперешкодний перетин кордону через пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні.

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