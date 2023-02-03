Пограничники Одесщины задержали бежавших по полю в Молдову ухилянцев.

"Путешественников" ждет суд

Два гражданина Украины пытались в обход пункта пропуска попасть в Молдову. Заметить "беглецов" удалось вблизи села Кубей Болградского района.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

"Двое граждан Украины задержали вчера пограничники Измаильского отряда на государственной границе. Нарушители шли полями, но белый покров снега хорошо выделил их силуэты в ночное время, что позволило охранникам границы вовремя отреагировать и задержать их", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет беглецов

На "путешественников", жителей Саратского и Измаильского районов, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Дела направлены в суд.

Неудачные схемы незаконного пересечения границы

В Одесской области пограничники Измаильского отряда разоблачили мужчину, который притворялся многодетным отцом, чтобы незаконно пересечь границу. Чтобы получить документы на двух сыновей, он заплатил три тысячи долларов.

Двое граждан Украины были задержаны вблизи государственной границы, недалеко от села Виноградовка. Мужчины устроили ночной марш-бросок и планировали преодолеть границу за короткий срок и не через пункт пропуска.

Также в Одесской области правоохранители задержали уроженца соседней страны, пытавшегося подкупить пограничника. За взятку он хотел в обход пункта пропуска переправить за границу четырех мужчин призывного возраста.

Одесские полицейские заключили под стражу организатора незаконного "трансфера" мужчин за границу. За 3,5 тыс. долларов злоумышленник организовывал беспрепятственное пересечение границы через пункт пропуска на украинско-молдавской границе.