Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом

Они должны внести от 1 до 3 млн грн залога, или останутся за решеткой

Трое жителей Одессы организовали схему переправки мужчин через государственную границу. За 6500 долларов США они производили пакет документов, позволявший мужчинам призывного возраста беспрепятственно уехать из Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Детали схемы

Мужчина и две женщины решили "немного заработать" на военном состоянии. Подозреваемые снабжали клиентов временным удостоверением военнообязанного и справкой военно-врачебной комиссии. Стражи порядка установили два эпизода их преступной деятельности, в результате чего они получили 13 000 долларов США.

Какое наказание ждет организаторов схемы

Им сообщено о подозрении по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Подозреваемым избраны меры пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога от 1 млн грн до 3 млн грн.

Неудачные схемы незаконного пересечения границы

Житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.

Житель Измаила может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. 52-летний правонарушитель признался в совершенном.

Два гражданина Украины пытались в обход пункта пропуска попасть в Молдову. Заметить " беглецов " удалось вблизи села Кубей Болградского района.