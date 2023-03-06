8 років у в’язниці за хабар

Апеляційний суд підтвердив вирок двом чиновникам районної державної адміністрації в Одеської області

Вимагали хабар, а отримали 8 років ув'язнення. Апеляційна палата ВАКС залишила безміни рішення суду у відносинах колишнього голови однієї з райдержадміністрацій Одеської області та головного спеціаліста цієї адміністрації.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У чому звинувачують

Колишній голова однієї з райдержадміністрацій Одеської області В. Грєков та головний спеціаліст цієї адміністрації Т. Волков вимагали 2300 доларів. За ці гроші вони обіцяли допомогти в оформленні у власність 2 га землі, розташованої на території Вилківської міської ради Одеської області.

Під час отримання хабаря чиновники були затримані.

Вирок суду

У жовтні минулого року Вищий антикорупційний суд України визнав затриманих на хабарі винними та призначив покарання.

"Відповідно до вироку осіб визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади державної служби в органах державної влади та інших державних органах строком три роки, з конфіскацією всього належного їм на праві власності майна", — зазначається у повідомленні.

Проте з цим рішенням суду чиновники не погоджувалися і подали апеляцію.

Розгляд апеляції

І ось сьогодні, 6 березня 2023 року, Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін вирок ВАКС від 17.10.2022. На виконання вироку осіб взято під варту в залі суду. Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Верховного Суду.

Нагадаємо, поліція та СБУ викрили працівника лабораторії Держмитслужби, який просив винагороду за пришвидшені аналізи товарів. Затриманому під час отримання хабаря загрожує позбавлення волі та арешт майна.

Крім того, на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці. Правопорушник вимагав із громадянина, який займається вирощуванням великої рогатої худоби, по одній тисячі гривень за кожну тварину, яка потребувала державної реєстрації. Його затримали в кафе під час одержання хабаря.