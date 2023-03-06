8 лет в тюрьме за взятку

Восемь лет в тюрьме за взятку: чиновники из Одесской области понесут наказание
Требовали взятку, а получили 8 лет заключения. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменения решения суда в отношении бывшего председателя одной из райгосадминистраций Одесской области и главного специалиста этой администрации.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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В чем обвиняют
Бывший глава одной из райгосадминистраций Одесской области В. Греков и главный специалист этой администрации Т. Волков требовали 2300 долларов. За эти деньги они обещали помочь в оформлении в собственность 2 гектаров земли, расположенной на территории Вилковского городского совета Одесской области.
При получении взятки чиновники были задержаны.
Приговор суда
В октябре прошлого года Высший антикоррупционный суд признал задержанных на взятке виновными и назначил наказание.
"В соответствии с приговором лиц признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности государственной службы в органах государственной власти и других государственных органах сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего им на праве собственности имущества", — отмечается в сообщении.
Однако с этим решением суда чиновники не соглашались и подали апелляцию.
Рассмотрение апелляции
И вот сегодня, 6 марта 2023, Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений приговор ВАКС от 17.10.2022. Во исполнение приговора чиновников взяли под стражу в зале суда. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховный Суд.
Напомним, полиция и СБУ разоблачили работника лаборатории Гостаможслужбы, который просил вознаграждение за ускоренные анализы товаров. Задержанному при получении взятки грозит лишение свободы и арест имущества.
Кроме того, в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка. Правонарушитель требовал с гражданина, занимающегося выращиванием крупного рогатого скота, по одной тысяче гривен за каждое животное, нуждающееся в государственной регистрации. Его задержали в кафе во время получения взятки.