8 лет в тюрьме за взятку

Апелляционный суд подтвердил приговор двум чиновникам районной государственной администрации в Одесской области

Требовали взятку, а получили 8 лет заключения. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменения решения суда в отношении бывшего председателя одной из райгосадминистраций Одесской области и главного специалиста этой администрации.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В чем обвиняют

Бывший глава одной из райгосадминистраций Одесской области В. Греков и главный специалист этой администрации Т. Волков требовали 2300 долларов. За эти деньги они обещали помочь в оформлении в собственность 2 гектаров земли, расположенной на территории Вилковского городского совета Одесской области.

При получении взятки чиновники были задержаны.

Приговор суда

В октябре прошлого года Высший антикоррупционный суд признал задержанных на взятке виновными и назначил наказание.

"В соответствии с приговором лиц признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности государственной службы в органах государственной власти и других государственных органах сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего им на праве собственности имущества", — отмечается в сообщении.

Однако с этим решением суда чиновники не соглашались и подали апелляцию.

Рассмотрение апелляции

И вот сегодня, 6 марта 2023, Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений приговор ВАКС от 17.10.2022. Во исполнение приговора чиновников взяли под стражу в зале суда. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховный Суд.

Напомним, полиция и СБУ разоблачили работника лаборатории Гостаможслужбы, который просил вознаграждение за ускоренные анализы товаров. Задержанному при получении взятки грозит лишение свободы и арест имущества.

Кроме того, в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка. Правонарушитель требовал с гражданина, занимающегося выращиванием крупного рогатого скота, по одной тысяче гривен за каждое животное, нуждающееся в государственной регистрации. Его задержали в кафе во время получения взятки.