Одеські митники виявили прихований мільйон

"Мільйонер" відповідатиме перед судом

Одеські митники виявили незадекларовану валюту на суму майже 1 млн грн. Кошти приховав від митного контролю водій автобуса, який повертався в Україну через пункт пропуску "Орлівка".

Про це повідомляє пресслужба Одеська митниця.

Окрім 10 тисяч євро, дозволеного до переміщення через митний кордон без декларування, він приховав ще 10 тисяч доларів США та 510 тисяч гривень.

"Гроші знайшли одеські митники під час митного огляду транспортного засобу в різних місцях автобуса: в підлокітниках, холодильнику та технічних відсіках", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на чоловіка

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Приховані грошові кошти вилучено. Справу буде скеровано до суду.

Знахідки на митниці

Нагадаємо, прямуючи до Молдови через пункт пропуску "Маяки —Удобне — Паланка", громадянин України прихопив із собою партію наркотиків. Втім, пес Пірат знайшов заборонені LSD, амфетамін та марихуану.

Також громадянин України намагався вивезти два з половиною мільйони російських рублів до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче". Попри наявність валюти, що значно перевищувала еквівалент 10 тис. євро, який не потребує письмового декларування, чоловік для проходження митного контролю обрав "зелений коридор".

Також СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії. Вони відвідували релігійні місця в Україні.