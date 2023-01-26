На Одещині поліцейські затримали наркодилера: у нього знайшли товар на мільйон

Продаж наркотичних речовин здійснювався по всій країні

На Одещині поліцейські затримали наркодилера. В нього вилучили наркотики та психотропи на мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Затримання наркодилера

Затримали 24-річного уродженця Донеччини посеред вулиці. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка шість посилок, всередині яких знаходився розфасований по дозах канабіс. Чоловік саме прямував на пошту відправляти чергове замовлення.

"Фігурант отримував гуртові партії заборонених речовин, фасував на дози та збував через сервіси поштових відправлень по всій країні. Його дії слідчі кваліфікували як збут наркотиків і психотропів у великих розмірах", — йдеться в повідомленні.

Обшуки у "бізнесмена"

Правоохоронці провели обшук вдома у фігуранта. Там виявили канабіс та "Альфа-PVP" (психотропний наркотик), загальною вагою понад 4 кілограми. В розмові з поліціянтами він розповів, що працює на одну з наркокрамниць в Інтернеті. Виявлені заборонені речовини мають пройти відповідну експертизу. Їхня орієнтовна вартість за цінами "чорного" ринку перевищує мільйон гривень.

Яке покарання на нього чекає

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали велику партію наркотиків на 11 мільйонів гривень. На лаві підсудних опинилися три учасники злочинної групи.