В Одесской области полицейские задержали наркодилера: у него нашли товар на миллион

Продажа наркотических веществ производилась по всей стране.

В Одесской области полицейские задержали наркодилера. У него изъяли наркотики и психотропы на миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Задержание наркодилера

Задержали 24-летнего уроженца Донбасса посреди улицы. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у мужчины шесть посылок, внутри которых находился расфасованный по дозам каннабис. Мужчина как раз направлялся на почту отправлять очередной заказ.

"Фигурант получал оптовые партии запрещенных веществ, фасовывал на дозы и сбывал через сервисы почтовых отправлений по всей стране. Его действия следователи квалифицировали как сбыт наркотиков и психотропов в больших размерах", — говорится в сообщении.

Обыски у "бизнесмена"

Правоохранители провели обыск дома у фигуранта. Там обнаружили каннабис и "Альфа-PVP" (психотропный наркотик), общим весом более 4 килограммов. В разговоре с полицейскими он рассказал, что работает на одном из нарколавок в Интернете. Выявленные запрещенные вещества должны пройти соответствующую экспертизу. Их ориентировочная стоимость по ценам "черного" рынка превышает миллион гривен.

Какое наказание его ждет

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в больших размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Одесской области была задержана крупная партия наркотиков на 11 миллионов гривен. На скамье подсудимых оказались три участника преступной группы.