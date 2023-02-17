Одесские таможенники обнаружили скрытый миллион

Прятал в холодильнике и в подлокотниках: одесские таможенники обнаружили скрытую валюту
Одесские таможенники обнаружили незадекларированную валюту на сумму около 1 млн грн. Средства скрыл от таможенного контроля водитель автобуса, возвращавшегося в Украину через пункт пропуска "Орловка".
Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни.
-
В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине
-
Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский
-
Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"
-
Россия тянет авиацию к границам с Украиной: Подоляк прокомментировал
-
В УАФ прокомментировали отстранение Павелко: произойдет ли оно на самом деле
-
Украина, НАТО и ЕС впервые проведут заседание: детали
-
"Шахтер" присоединился к инициативе фонда Future for Ukraine, чтобы осуществить мечту военного Андрея Коновалова
-
Несмотря на выход из российского рынка Lionsgate покажет новый фильм "Джон Уик 4" с Киану Ривзом
-
Зеленский назначил главой военной администрации Чернигова Дмитрия Брижинского: что он нем известно
-
В Одесской прокуратуре будет новый руководитель: Сергей Костенко ушел на пенсию
Кроме 10 тысяч евро, разрешенного к перемещению через таможенную границу без декларирования, он скрыл еще 10 тысяч долларов США и 510 тысяч гривен.
"Деньги нашли одесские таможенники во время таможенного досмотра транспортного средства в разных местах автобуса: в подлокотниках, холодильнике и технических отсеках", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет мужчину
По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Скрытые денежные средства изъяты. Дело будет направлено в суд.
Находки на таможне
Напомним, следуя в Молдову через пункт пропуска "Маяки-Удобное — Паланка", гражданин Украины прихватил с собой партию наркотиков. Впрочем, пес Пират нашел запрещенные LSD, амфетамин и марихуану.
Также гражданин Украины пытался вывезти два с половиной миллиона российских рублей в Молдову через пункт пропуска "Староказаче". Несмотря на наличие валюты, значительно превышающей эквивалент 10 тыс. евро, не требующего письменного декларирования, мужчина для прохождения таможенного контроля избрал "зеленый коридор".
Также СБУ разоблачила руководство одного из постов Одесской таможни и отдела пограничной службы на систематическом требовании денег от паломников одного из направлений иудейского течения. Они посещали религиозные места в Украине.