Одесские таможенники обнаружили скрытый миллион

"Миллионер" будет отвечать перед судом

Одесские таможенники обнаружили незадекларированную валюту на сумму около 1 млн грн. Средства скрыл от таможенного контроля водитель автобуса, возвращавшегося в Украину через пункт пропуска "Орловка".

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни.

Кроме 10 тысяч евро, разрешенного к перемещению через таможенную границу без декларирования, он скрыл еще 10 тысяч долларов США и 510 тысяч гривен.

"Деньги нашли одесские таможенники во время таможенного досмотра транспортного средства в разных местах автобуса: в подлокотниках, холодильнике и технических отсеках", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет мужчину

По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Скрытые денежные средства изъяты. Дело будет направлено в суд.

Находки на таможне

Напомним, следуя в Молдову через пункт пропуска "Маяки-Удобное — Паланка", гражданин Украины прихватил с собой партию наркотиков. Впрочем, пес Пират нашел запрещенные LSD, амфетамин и марихуану.

Также гражданин Украины пытался вывезти два с половиной миллиона российских рублей в Молдову через пункт пропуска "Староказаче". Несмотря на наличие валюты, значительно превышающей эквивалент 10 тыс. евро, не требующего письменного декларирования, мужчина для прохождения таможенного контроля избрал "зеленый коридор".

Также СБУ разоблачила руководство одного из постов Одесской таможни и отдела пограничной службы на систематическом требовании денег от паломников одного из направлений иудейского течения. Они посещали религиозные места в Украине.