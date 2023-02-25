Посадовець Держмитслужби "попався" на хабарі: яке покарання чекає на злочинця, - деталі

Цього разу чоловік за послугу попросив вдвічі більше "такси"

Поліція та СБУ викрили працівника лабораторії Держмитслужби, який просив винагороду за пришвидшені аналізи товарів. Затриманому під час отримання хабаря загрожує позбавлення волі та арешт майна.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Деталі затримання

Начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів. Посадовця затримали саме в момент передачі чергової частини хабаря.

"Посадовець вимагав у представника підприємства 600 доларів США за нестворення штучних перешкод під час проведення лабораторних досліджень зразків вантажів з Республіки Молдова у вигляді "бренді-спирту", — йдеться у повідомленні.

Згідно з записами правоохоронців, за такою схемою підозрюваний "заробляв" систематично. Свої "послуги" він оцінював у 300 доларів США за кожний висновок про відповідні дослідження. При цьому представник фірми повинен був завчасно повідомляти чиновника про направлення зразків вантажів до лабораторії.

Яке покарання чекає корупціонера

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правопорушник вимагав із громадянина, який займається вирощуванням великої рогатої худоби, по одній тисячі гривень за кожну тварину, яка потребувала державної реєстрації. Його затримали в кафе під час одержання хабаря.

Помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень.

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.