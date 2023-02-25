Чиновник Гостаможслужбы "попался" на взятке: какое наказание ждет преступника, - детали

На этот раз мужчина за услугу попросил вдвое больше "таксы"

Полиция и СБУ разоблачили работника лаборатории Гостаможслужбы, который просил вознаграждение за ускоренные анализы товаров. Задержанному при получении взятки грозит лишение свободы и арест имущества.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Детали задержания

Начальник одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов. Чиновника задержали как раз в момент передачи очередной части взятки.

"Должностное лицо требовало у представителя предприятия 600 долларов США за несоздание искусственных препятствий во время проведения лабораторных исследований образцов грузов из Республики Молдова в виде "бренди-спирта", — говорится в сообщении.

Согласно записям правоохранителей, по такой схеме подозреваемый "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал в 300 долларов США за каждый вывод о соответствующих исследованиях. При этом представитель фирмы должен был заблаговременно уведомлять чиновника о направлении образцов грузов в лабораторию.

Какое наказание ждет коррупционера

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, правонарушитель требовал с гражданина, занимающегося выращиванием крупного рогатого скота, по одной тысяче гривен за каждое животное, нуждающееся в государственной регистрации. Его задержали в кафе во время получения взятки.

Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.