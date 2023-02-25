Чиновник Гостаможслужбы "попался" на взятке: какое наказание ждет преступника, - детали

"Зарабатывал систематически по 300 долларов за анализ": в Одесской области на взятке поймали чиновника Гостаможслужбы
Полиция и СБУ разоблачили работника лаборатории Гостаможслужбы, который просил вознаграждение за ускоренные анализы товаров. Задержанному при получении взятки грозит лишение свободы и арест имущества.
Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
-
Следователь, расследовавший дело против Поворознюка, оказался его охранником: детали
-
Папа Римский получил символический подарок из Мариуполя
-
Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов
-
Власти Киевщины продлили действие комендантского часа
-
Увеличили корабельную группировку в два раза: Гуменюк об активности россиян в Черном море
-
Может быть громко: жителей Киевщины предупредили о взрывах
-
Украина заминирует двухкилометровую полосу на границе с рф и Беларусью: решение парламента
-
"Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше
-
Настоящая истерика: оккупанты пытаются успокоить мариупольцев работой ПВО, однако те им не доверяют
-
ДТЭК предупреждает: в каких районах Одессы ждать перебоев со светом
Детали задержания
Начальник одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов. Чиновника задержали как раз в момент передачи очередной части взятки.
"Должностное лицо требовало у представителя предприятия 600 долларов США за несоздание искусственных препятствий во время проведения лабораторных исследований образцов грузов из Республики Молдова в виде "бренди-спирта", — говорится в сообщении.
Согласно записям правоохранителей, по такой схеме подозреваемый "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал в 300 долларов США за каждый вывод о соответствующих исследованиях. При этом представитель фирмы должен был заблаговременно уведомлять чиновника о направлении образцов грузов в лабораторию.
Какое наказание ждет коррупционера
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, правонарушитель требовал с гражданина, занимающегося выращиванием крупного рогатого скота, по одной тысяче гривен за каждое животное, нуждающееся в государственной регистрации. Его задержали в кафе во время получения взятки.
Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.
ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.