Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Вирішується питання про відсторонення його з посади

Правопорушник вимагав із громадянина, який займається вирощуванням великої рогатої худоби, по одній тисячі гривень за кожну тварину, яка потребувала державної реєстрації. Його затримали в кафе під час одержання хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

До правоохоронних органів звернувся громадянин із заявою про те, що керівник ветеринарної дільниці однієї з ОТГ Білгород-Дністровського району висунув йому вимогу сплатити 10 тисяч гривень за виготовлення паспортів для 10 голів великої рогатої худоби. У зворотному випадку зловмисник обіцяв ускладнити процедуру і затягнути її до пів року і навіть зазначити, що худоба хвора.

Яке покарання чекає за вимагання хабаря

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів в одному з кафе районного центру. На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили чоловіку про підозру у проханні надати вигоду для себе та одержанні службовою особою неправомірної вигоди.

Цей злочин передбачений частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України і карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч (від 17000 до 68000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Погоріли на хабарях

Помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень.

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

Двох посадовців одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" судитимуть за одержання 200 тисяч гривень хабаря. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт.