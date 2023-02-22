Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Решается вопрос об отстранении его от должности

Правонарушитель требовал с гражданина, занимающегося выращиванием крупного рогатого скота, по одной тысяче гривен за каждое животное, нуждающееся в государственной регистрации. Его задержали в кафе во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В правоохранительные органы обратился гражданин с заявлением, что руководитель ветеринарного участка одного из ОТГ Белгород-Днестровского района выдвинул ему требование уплатить 10 тысяч гривен за изготовление паспортов для 10 голов крупного рогатого скота. В противном случае злоумышленник обещал усложнить процедуру и затянуть ее до полугода и даже отметить, что скот болен.

Какое наказание ждет за вымогательство взятки

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения средств в одном из кафе районного центра. На основании собранных улик полицейские сообщили мужчине о подозрении в просьбе предоставить выгоду для себя и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Это преступление предусмотрено частью 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч (от 17000 до 68000 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения и отстранении от должности.

Погорели на взятках

Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

Двух должностных лиц одесского регионального филиала АО "Укрзализныця" будут судить за получение 200 тысяч гривен взятки. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.