В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски

Мужчины "заработали" более 4,6 млн грн

Двое полицейских в Одессе организовали преступную схему заработка. Они систематически брали взятки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Детали дела

Без оформления необходимых процедур они задерживали людей, которые получали посылки с наркотиками в почтовых отделениях, и требовали от них средства за то, чтобы не привлекать их к уголовной ответственности. Один из подельников смог получить 40 тысяч гривен взятки от фигуранта уголовного производства, что касалось незаконного оборота наркотических средств.

Кроме того, они также требовали деньги от двух граждан, задержанных незаконно, и удерживали их в автомобиле в течение двух часов, предлагая не привлекать их к ответственности за хранение наркотиков за денежное вознаграждение.

Однажды они проникли в квартиру в одном из жилых комплексов в Одессе, где в ходе несанкционированного обыска нашли фиктивные наркотики и требовали от мужчины 10 тыс. долларов США. В случае отказа угрожали применить физическую силу и упечь его за решетку. Потерпевший был вынужден отдать сообщникам 400 тыс. грн и криптовалюту — 1451 USDТ. Однако полицейские и их подельник похитили из дома мужчину 97 тыс. дол. США.

Какое наказание ждет подозреваемых

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум оперуполномоченным одного из райуправлений одесской полиции и их сообщнику по факту коррупции, вымогательства, незаконного проникновения в жилье с проведением обысков, задержания и кражи (ч. 3 ст. 364, ст.189, ч.2 ст.162, ч.1 ст.146-1, ч.5 ст.185 УК Украины).

Погорели на взятках

Напомним, апелляционная палата ВАКС оставила без изменения решения суда в отношениях бывшего председателя одной из райгосадминистраций Одесской области и главного специалиста этой администрации. Чиновник за вымогательство взятки проведет за решеткой 8 лет.

Кроме того, в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка. Правонарушитель требовал с гражданина, занимающегося выращиванием крупного рогатого скота, по одной тысяче гривен за каждое животное, нуждающееся в государственной регистрации. Его задержали в кафе во время получения взятки.