На Одеській митниці знайшли незаконне обладнання для виготовлення цигарок

Причетність працівників митниці Одеси перевіряється

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили незаконні дії працівників одного з підприємств, які збиралися завезти на територію України лінію для виробництва цигарок. Вартість обладнання становить 10 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Деталі схеми

Подавши недостовірні документи про товар, службові особи спробували знизити суму мита та ПДВ, завдаючи збитків у розмірі понад 2 млн грн.

Пакувальна лінія була знайдена детективами під виглядом обладнання для фасування побутової хімії, після того, як провели огляд вантажного автомобіля.

Повне коло причетних до злочину осіб встановлюється. Участь працівників митниці Одеси перевіряється.

Яке покарання чекає на службовців

Розпочалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Такі дії караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області разом із співробітниками Управління Служби безпеки України провели 11 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та зберігання алкогольних напоїв. Результати обшуків були дуже плідні.

Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру інспектору Одеської митниці. Через незаконні дії посадовця бюджет держави недоотримав мільйони гривень від розмитнення товарів.