На Одесской таможне нашли незаконное оборудование для изготовления сигарет

Причастность работников таможни Одессы проверяется

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили незаконные действия работников одного из предприятий, которые собирались завезти на территорию Украины линию для производства сигарет. Стоимость оборудования составляет 10 млн. грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Детали схемы

Подав недостоверные документы о товаре, должностные лица попытались снизить сумму пошлины и НДС, нанося ущерб в размере более 2 млн грн.

Упаковка была найдена детективами под видом оборудования для фасовки бытовой химии, после того, как провели осмотр грузового автомобиля.

Полный круг причастных к преступлению лиц устанавливается. Участие работников таможни Одессы проверяется.

Какое наказание ждет служащих

Начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)). Такие действия наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области вместе с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины провели 11 санкционированных обысков в местах изготовления и хранения алкогольных напитков. Результаты обысков были очень плодотворны.

Также сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение инспектору Одесской таможни. Из-за незаконных действий чиновника бюджет государства недополучил миллионы гривен от растаможки товаров.