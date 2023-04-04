Збут алкоголю та тютюну: на Одещині виявили незаконний товар на 10 мільйонів гривень

Наразі шукають усіх причетних до незаконної оборудки

Прокурори Одеської обласної прокуратури звернулися до суду з обвинувальним актом стосовно двох мешканців Білгород-Дністровського району. Виявлено, що ця група зловмисників займалася повним циклом незаконного виробництва та збуту алкогольної та тютюнової продукції.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Фальсифікація алкоголю та його продаж

За результатами проведених обшуків вилучено понад 280 літрів фальсифікованої горілки та коньяку. Для виготовлення алкогольних напоїв зловмисники використовували контрафактний спирт і консерванти підозрілої якості.

Крім того, виготовлення алкоголю відбувалося у складському приміщенні поруч з місцем реалізації. Незаконний виготовлений алкоголь фігуранти реалізовували через місця роздрібної торгівлі на території регіону.

"За результатами проведених обшуків вилучено понад 23 тонни спирту, 660 літрів сурогатного алкоголю у пляшках та місткостях під виглядом горілки та коньяку, а також 28 тисяч пачок тютюнових виробів. Вартість виявленого та вилученого товару становить 10,2 мільйона гривень", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на зловмисників

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Білгород-Дністровського району, які займалися незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили незаконні дії працівників одного з підприємств, які збиралися завезти на територію України лінію для виробництва цигарок. Вартість обладнання становить 10 млн грн.

Крім того, детективи БЕБ в Одеській області разом зі співробітниками Управління Служби безпеки України провели 11 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та зберігання алкогольних напоїв. Результати обшуків були дуже плідні.