Збут алкоголю та тютюну: на Одещині виявили незаконний товар на 10 мільйонів гривень
Прокурори Одеської обласної прокуратури звернулися до суду з обвинувальним актом стосовно двох мешканців Білгород-Дністровського району. Виявлено, що ця група зловмисників займалася повним циклом незаконного виробництва та збуту алкогольної та тютюнової продукції.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Фальсифікація алкоголю та його продаж
За результатами проведених обшуків вилучено понад 280 літрів фальсифікованої горілки та коньяку. Для виготовлення алкогольних напоїв зловмисники використовували контрафактний спирт і консерванти підозрілої якості.
Крім того, виготовлення алкоголю відбувалося у складському приміщенні поруч з місцем реалізації. Незаконний виготовлений алкоголь фігуранти реалізовували через місця роздрібної торгівлі на території регіону.
"За результатами проведених обшуків вилучено понад 23 тонни спирту, 660 літрів сурогатного алкоголю у пляшках та місткостях під виглядом горілки та коньяку, а також 28 тисяч пачок тютюнових виробів. Вартість виявленого та вилученого товару становить 10,2 мільйона гривень", — йдеться в повідомленні.
Яке покарання чекає на зловмисників
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Білгород-Дністровського району, які займалися незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили незаконні дії працівників одного з підприємств, які збиралися завезти на територію України лінію для виробництва цигарок. Вартість обладнання становить 10 млн грн.
Крім того, детективи БЕБ в Одеській області разом зі співробітниками Управління Служби безпеки України провели 11 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та зберігання алкогольних напоїв. Результати обшуків були дуже плідні.