Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Сбыт алкоголя и табака: в Одесской области обнаружили незаконный товар на 10 миллионов гривен arrow

Сбыт алкоголя и табака: в Одесской области обнаружили незаконный товар на 10 миллионов гривен

4 апреля 2023 15:57
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сейчас ищут всех причастных к незаконной сделке
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры Одесской областной прокуратуры обратились в суд с обвинительным актом в отношении двух жителей Белгород-Днестровского района. Установлено, что эта группа злоумышленников занималась полным циклом незаконного производства и сбыта алкогольной и табачной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Фальсификация алкоголя и его продажа

По результатам проведенных обысков изъято более 280 литров фальсифицированной водки и коньяка. Для приготовления алкогольных напитков злоумышленники использовали контрафактный спирт и консерванты подозрительного качества.

Кроме того, изготовление алкоголя производилось в складском помещении рядом с местом реализации. Незаконный алкоголь фигуранты реализовывали через места розничной торговли на территории региона.

"По результатам проведенных обысков изъято более 23 тонн спирта, 660 литров суррогатного алкоголя в бутылках и емкостях под видом водки и коньяка, а также 28 тысяч пачек табачных изделий. Стоимость обнаруженного и изъятого товара составляет 10,2 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет злоумышленников

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Белгород-Днестровского района, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом алкогольных напитков (ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 204 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили незаконные действия работников одного из предприятий, которые собирались завезти на территорию Украины линию для производства сигарет. Стоимость оборудования составляет 10 млн. грн.

Детективы БЭБ в Одесской области вместе с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины провели 11 санкционированных обысков в местах изготовления и хранения алкогольных напитков. Результаты обысков были очень плодотворны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB