Сбыт алкоголя и табака: в Одесской области обнаружили незаконный товар на 10 миллионов гривен

Сейчас ищут всех причастных к незаконной сделке

Прокуроры Одесской областной прокуратуры обратились в суд с обвинительным актом в отношении двух жителей Белгород-Днестровского района. Установлено, что эта группа злоумышленников занималась полным циклом незаконного производства и сбыта алкогольной и табачной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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По результатам проведенных обысков изъято более 280 литров фальсифицированной водки и коньяка. Для приготовления алкогольных напитков злоумышленники использовали контрафактный спирт и консерванты подозрительного качества.

Кроме того, изготовление алкоголя производилось в складском помещении рядом с местом реализации. Незаконный алкоголь фигуранты реализовывали через места розничной торговли на территории региона.

"По результатам проведенных обысков изъято более 23 тонн спирта, 660 литров суррогатного алкоголя в бутылках и емкостях под видом водки и коньяка, а также 28 тысяч пачек табачных изделий. Стоимость обнаруженного и изъятого товара составляет 10,2 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет злоумышленников

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Белгород-Днестровского района, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом алкогольных напитков (ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 204 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили незаконные действия работников одного из предприятий, которые собирались завезти на территорию Украины линию для производства сигарет. Стоимость оборудования составляет 10 млн. грн.

Детективы БЭБ в Одесской области вместе с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины провели 11 санкционированных обысков в местах изготовления и хранения алкогольных напитков. Результаты обысков были очень плодотворны.