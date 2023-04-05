Сигареты на миллионы: в Одесской области "накрыли" незаконный цех

БЭБ и ГНСУ прекратили деятельность контрабандистов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) успешно прекратили незаконное производство табачных изделий в Одесской области. По результатам следствия четыре гражданина Украины из Белгород-Днестровского организовали подпольное промышленное производство сигарет без марок акциза, что стало причиной уклонения от уплаты налога в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Читайте также:

Контрафактная продукция незаконно сбывалась на теневом рынке, а также контрабандным путем вывозилась в страны ЕС. Проведены обыски в складских помещениях, где изъята линия по производству сигарет, станок для упаковки табачных изделий, другое оборудование, почти 2,2 тонны табака и более 400 тысяч пачек готовой табачной продукции без марок акцизного налога.

Сейчас проводится оценка стоимости подакцизной продукции и оборудования, а также подсчитываются нанесенные государству убытки. Следственные действия продолжаются, и устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Планируется наложение ареста на изъятые товарно-материальные ценности и оглашение задержанным о подозрении в совершении преступления.

Напомним, прокуроры Одесской областной прокуратуры обратились в суд с обвинительным актом в отношении двух жителей Белгород-Днестровского района. Установлено, что эта группа злоумышленников занималась полным циклом незаконного производства и сбыта алкогольной и табачной продукции.

Также детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили незаконные действия работников одного из предприятий, которые собирались завезти на территорию Украины линию для производства сигарет . Стоимость оборудования составляет 10 млн грн.