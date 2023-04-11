Товарів на шість мільйонів: БЕБ в Одесі викрили схему продажу електронних цигарок

БЕБ вилучило тютюнові вироби та електронні сигарети. Фото: esbu.gov.ua

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які займалися незаконним зберіганням та реалізацією електронних пристроїв для куріння. Схема діяла на території Одеси з 2022 року, а їхню продукцію продавали по всій Україні через Інтернет.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

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Детективи БЕБ провели обшуки в складських та торгових приміщеннях, житлових будинках та офісі інтернет-магазину. Під час обшуків виявлено понад 8 тисяч електронних сигарет різних виробників, понад 8,7 тисячі штук тютюну для кальянів та понад 7 тисяч одиниць рідин для наповнення електронних сигарет загальною вартістю близько 6 млн грн. Незаконну торгівлю зупинено, а підакцизну продукцію вилучено.

Яке покарання чекає на організаторів схеми

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкції обох статей передбачають покарання у вигляді штрафу з конфіскацією майна.

Незаконний продаж електронних пристроїв для куріння. Фото: esbu.gov.ua

Нагадаємо, на Одещині ліквідовано підпільну тютюнову фабрику із щомісячним прибутком 12 млн грн. Масштабну схему нелегального виробництва та реалізації тютюнових виробів виявили в одному із районів області.

Крім того, Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) успішно припинили незаконне виробництво тютюнових виробів на Одещині. За результатами слідства, чотири громадяни України з Білгород-Дністровського організували підпільне промислове виробництво цигарок без марок акцизу, що стало причиною ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах.