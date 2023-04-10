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Підпільну тютюнову фабрику, з щомісячним прибутком 12 млн грн, ліквідували на Одещині

10 квітня 2023 15:08
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Підпільну тютюнову фабрику, з щомісячним прибутком 12 млн грн, ліквідували на Одещині
Тютюнова фабрика. Фото: Офіс Генерального прокурора
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На Одещині ліквідовано підпільну тютюнову фабрику із щомісячним прибутком 12 млн грн. Масштабну схему нелегального виробництва та реалізації тютюнових виробів виявили в одному із районів області.

Про це повідомляє  Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, група осіб організувала підпільну тютюнову фабрику у підвальному приміщенні, над яким для прикриття побудували будинок. 

З метою маскування великої кількості спожитої електроенергії вони встановили дизельну електропідстанцію. 

Промислові потужності виробництва дозволяли виготовляти до 30 000 пачок цигарок на добу. Продукцію маркували етикетками відомих іноземних брендів. 

Збували фальсифікат по всій території України та за її межами. Орієнтовний щомісячний прибуток від такої діяльності становив до 12 млн грн. 

"Під час обшуків виявлено та вилучено сигаретну та пакувальну виробничу лінію, обладнання для різання поліграфії та обробки фільтрів цигарок, марки акцизного збору рф, понад 270 тис. пачок цигарок, більш як 360 мішків із тютюном та інші речові докази",— йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 40 млн грн.  Наразі слідчі встановлюють всіх причетних осіб та вирішується питання про призначення експертиз і накладення арешту на вилучене майно.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, черговий факт участі митників у контрабандній схемі перевіряється на Одещині. Посадовців підозрюють у порушенні правил оформлення товарів експорту.

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