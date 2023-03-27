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Інспектор одеської митниці прокручував мільйонні схеми

27 березня 2023 11:54
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Інспектор одеської митниці прокручував мільйонні схеми
ДБР викрили мільйонні оборудки на Одеській митниці
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру інспектору Одеської митниці. Через  незаконні дії посадовця бюджет держави недоотримав мільйони гривень від розмитнення товарів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Під час слідства з’ясувалося, що до повномасштабного вторгнення рф в Україну до митного посту "Одеса-порт" з Китаю у контейнерах були завезені тони товару, зокрема одягу.

Після відповідного огляду продукція, згідно з правилами, була переміщена на інший митний пост, де безпосередньо здійснювалось оформлення товарів. 

"Протиправна схема полягала у подачі декларації з товаросупровідними документами, в яких номенклатура товарів та їх кількість і вартість свідомо змінювались на користь імпортерів",— йдеться у повідомленні.

Працівники Бюро встановили, що завдяки "допомозі" інспектора комерсанти економили на податках державі понад мільйон гривень на розмитнені кожного контейнеру.

"Наразі перевіряються інші можливі факти зловживань працівників митниці. Інспектору повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України)",— зазначили у ДБР.

Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці. Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабаря.

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

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