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Инспектор одесской таможни прокручивал миллионные схемы

27 марта 2023 11:54
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Инспектор одесской таможни прокручивал миллионные схемы
ДБР разоблачили миллионные сделки на Одесской таможне
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение инспектору Одесской таможни. Из-за незаконных действий чиновника бюджет государства недополучил миллионы гривен от растаможки товаров.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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В ходе следствия выяснилось, что до полномасштабного вторжения России в Украину в таможенный пост "Одесса-порт" из Китая в контейнерах были завезены тонны товара, в частности одежды.

После соответствующего осмотра продукция согласно правилам была перемещена на другой таможенный пост, где непосредственно осуществлялось оформление товаров.

"Протиправная схема заключалась в подаче декларации с товаросопроводительными документами, в которых номенклатура товаров и их количество и стоимость сознательно изменялись в пользу импортеров" ,— говорится в сообщении.

Сотрудники Бюро установили, что благодаря "помощи" инспектора коммерсанты экономили на налогах государству более миллиона гривен на растаможке каждого контейнера.

"В настоящее время проверяются другие возможные факты злоупотреблений работников таможни. Инспектору сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", — отметили в ГБР.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Напомним, представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки.

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

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