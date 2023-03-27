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Одеських митників упіймали на контрабанді товарів: що їм загрожує

27 березня 2023 18:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеських митників упіймали на контрабанді товарів
ДБР порушило кримінальне провадження щодо митників
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Черговий факт участі митників у контрабандній схемі перевіряється на Одещині. Посадовців підозрюють у порушенні правил оформлення товарів експорту.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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За фактом незаконного вивезення до Румунії великої партії цигарок працівники Бюро відкрили кримінальне провадження. 

Під час слідчих дій з’ясувалося, що посадовці митної служби України на Одещині, "закривали очі" на порушення під час оформлення експорту товарів. 

"24 березня митники Румунії затримали вантажівку з українськими номерами. В ній серед офіційно заявлених кондитерських виробів було виявлено прихованими 4 мільйони цигарок (200 тис. пачок) відомих брендів з маркуванням "Duty Free".  У ході попереднього розслідування встановлено, що вантажівка оформлювалась на митному посту "Вінниця" через подачу електронної декларації. На автомобілі та причепі була пломба відправника, зазначена в супровідних документах, завірених Одеською митницею", — йдеться у повідомленні.

Наразі інформацію про правопорушення внесено до ЄРДР. Провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

Затриманим загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, посадовці Держпродспоживслужби в Одеській області організували незаконні оборудки із "зерновою угодою". Зловмисників затримали під час отримання хабаря.

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