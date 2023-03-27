Одесских таможенников поймали на контрабанде товаров

ГБР возбудило уголовное производство в отношении таможенников

Очередной факт участия таможенников в контрабандной схеме проверяется в Одесской области. Чиновников подозревают в нарушении правил оформления товаров экспорта.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По факту незаконного вывоза в Румынию большой партии сигарет сотрудники Бюро открыли уголовное производство.

В ходе следственных действий выяснилось, что должностные лица таможенной службы Украины в Одесской области "закрывали глаза" на нарушения при оформлении экспорта товаров.

"24 марта таможенники Румынии задержали грузовик с украинскими номерами. В нем среди официально заявленных кондитерских изделий было обнаружено скрытыми 4 миллиона сигарет (200 тыс. пачек) известных брендов с маркировкой "Duty Free". В ходе предварительного расследования установлено, что грузовик был оформлен на посту "Винница" через подачу электронной декларации. На автомобиле и прицепе была пломба отправителя, указанная в сопроводительных документах, заверенных Одесской таможней", — говорится в сообщении.

В настоящее время информация о правонарушениях внесена в ЕРДР. Производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

Задержанным грозит арест сроком до шести месяцев либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, должностные лица Госпродпотребслужбы в Одесской области организовали незаконные сделки с "зерновым соглашением". Злоумышленников задержали во время получения взятки.