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Одесских таможенников поймали на контрабанде товаров: что им угрожает

27 марта 2023 18:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесских таможенников поймали на контрабанде товаров
ГБР возбудило уголовное производство в отношении таможенников
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Очередной факт участия таможенников в контрабандной схеме проверяется в Одесской области. Чиновников подозревают в нарушении правил оформления товаров экспорта.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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По факту незаконного вывоза в Румынию большой партии сигарет сотрудники Бюро открыли уголовное производство.

В ходе следственных действий выяснилось, что должностные лица таможенной службы Украины в Одесской области "закрывали глаза" на нарушения при оформлении экспорта товаров.

"24 марта таможенники Румынии задержали грузовик с украинскими номерами. В нем среди официально заявленных кондитерских изделий было обнаружено скрытыми 4 миллиона сигарет (200 тыс. пачек) известных брендов с маркировкой "Duty Free". В ходе предварительного расследования установлено, что грузовик  был оформлен на посту "Винница" через подачу электронной декларации. На автомобиле и прицепе была пломба отправителя, указанная в сопроводительных документах, заверенных Одесской таможней", — говорится в сообщении.

В настоящее время информация о правонарушениях внесена в ЕРДР. Производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

Задержанным грозит арест сроком до шести месяцев либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, должностные лица Госпродпотребслужбы в Одесской области организовали незаконные сделки с  "зерновым соглашением". Злоумышленников задержали во время получения взятки.

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