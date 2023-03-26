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З порту "Чорноморськ" вийшло судно з українським зерном

26 березня 2023 16:52
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
З порту "Чорноморськ" вийшло судно з українським зерном
30 тисяч тонн гуманітарної пшениці направляється до Ємену
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні балкер з 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці вирушив до Ємену. Судно вже рухається "зерновим коридором".

Про це повідомляють в АМПУ.

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"Балкер NEGMAR CICEK, шосте судно в рамках програми GrainFromUkraine, вийшов із порту "Чорноморськ" та доєднався до каравану ще з трьох суден", — йдеться у повідомленні.

Ємен — країна Азії, яка потерпає від продовольчої кризи. 30 тисяч тонн гуманітарної української пшениці країна отримає завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.

З моменту старту програми Grain From Ukraine порти Великої Одеси відправили 170 тисяч тонн української пшениці до таких нужденних країн як Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 770 тис. тонн української агропродукції.  

По "зерновому коридору" рухається 4 судна під завантаження 126 тис.  тонн агропродукції.

Зазначимо, з 1 серпня, початку реалізації "зернової ініціативи", 845 суден експортували 25,7 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 22 судна покинули українські порти. На їхньому борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Фото: korrespondent.net

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