З порту "Чорноморськ" вийшло судно з українським зерном
Сьогодні балкер з 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці вирушив до Ємену. Судно вже рухається "зерновим коридором".
Про це повідомляють в АМПУ.
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"Балкер NEGMAR CICEK, шосте судно в рамках програми GrainFromUkraine, вийшов із порту "Чорноморськ" та доєднався до каравану ще з трьох суден", — йдеться у повідомленні.
Ємен — країна Азії, яка потерпає від продовольчої кризи. 30 тисяч тонн гуманітарної української пшениці країна отримає завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.
З моменту старту програми Grain From Ukraine порти Великої Одеси відправили 170 тисяч тонн української пшениці до таких нужденних країн як Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія.
Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 770 тис. тонн української агропродукції.
По "зерновому коридору" рухається 4 судна під завантаження 126 тис. тонн агропродукції.
Зазначимо, з 1 серпня, початку реалізації "зернової ініціативи", 845 суден експортували 25,7 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 22 судна покинули українські порти. На їхньому борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.
Фото: korrespondent.net