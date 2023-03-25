Україна відправила майже мільйон тонн зерна за тиждень
За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 22 судна покинули українські порти. На їхньому борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.
Обсяги експорту рф
Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 100 суден, з них 18 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 129 суден, з них 27 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Тим часом на сьогодні приєднати порти Миколаївщини до зернової угоди поки що не виходить — надто небезпечно. Але як тільки вдасться відкинути ворога, шлях буде відкритий — про це завив Олександр Кубраков Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.