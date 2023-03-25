Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю
За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 22 судна покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
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Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 100 судов, из них 18 судов двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 129 судов, из них 27 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Тем временем на сегодня присоединить порты Николаевщины к зерновому соглашению пока не выходит — слишком опасно. Но как только удастся отбросить врага, путь будет открыт — об этом заявил Александр Кубраков Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.