Из порта "Черноморск" вышло судно с украинским зерном

30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы направляется в Йемен

Сегодня балкер с 30 тысячами тонн гуманитарной пшеницы отправился в Йемен. Судно уже двигается "зерновым коридором".

Об этом сообщают в АМПУ.

"Балкер NEGMAR CICEK, шестое судно в рамках программы GrainFromUkraine, вышел из порта "Черноморск" и присоединился к караванам еще с трех судов ", — говорится в сообщении.

Йемен — страна Азии, страдающая продовольственным кризисом. 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы страна получит благодаря донатам правительств США, Франции и Испании.

С момента старта программы Grain From Ukraine порты Большой Одессы отправили 170 тысяч тонн украинской пшеницы в такие нуждающиеся страны как Эфиопия, Сомали, Йемен, Кения.

В портах Большой Одессы под обработкой 20 судов. На них загружают 770 тысяч тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" двигаются 4 судна под загрузку 126 тыс. тонн агропродукции.

Отметим, с 1 августа, начала реализации "зерновой инициативы", 845 судов экспортировали 25,7 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 22 судна покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Фото: korrespondent.net