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Подпольную табачную фабрику, с ежемесячным доходом 12 млн грн, ликвидировали в Одесской области

10 апреля 2023 15:08
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Подпольную табачную фабрику, с ежемесячной прибылью 12 млн грн, ликвидировали в Одесской области
Табачная фабрика. Фото: Офис Генерального прокурора
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, группа лиц организовала подпольную табачную фабрику в подвальном помещении, над которым для прикрытия построили дом.

В целях маскировки большого количества потребленной электроэнергии они установили дизельную электроподстанцию.

Промышленные мощности производства позволяли производить до 30 000 пачек сигарет в сутки. Продукцию маркировали этикетками известных зарубежных брендов.

Сбывали фальсификат по всей территории Украины и за ее пределами. Ориентировочная ежемесячная прибыль от такой деятельности составила до 12 млн грн.

"В ходе обысков обнаружена и изъята сигаретная и упаковочная производственная линия, оборудование для резки полиграфии и обработки сигаретных фильтров, марки акцизного сбора рф, более 270 тыс. пачек сигарет и 360 мешков с табаком, а также другие вещественные доказательства",— говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 40 млн. грн. Следователи устанавливают всех причастных лиц и решается вопрос о назначении экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, очередной факт участия таможенников в контрабандной схеме проверяется в Одесской области. Чиновников подозревают в нарушении правил оформления товаров экспорта.

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