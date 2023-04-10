Подпольную табачную фабрику, с ежемесячной прибылью 12 млн грн, ликвидировали в Одесской области

Подпольную табачную фабрику, с ежемесячным доходом 12 млн грн, ликвидировали в Одесской области
В Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, группа лиц организовала подпольную табачную фабрику в подвальном помещении, над которым для прикрытия построили дом.
В целях маскировки большого количества потребленной электроэнергии они установили дизельную электроподстанцию.
Промышленные мощности производства позволяли производить до 30 000 пачек сигарет в сутки. Продукцию маркировали этикетками известных зарубежных брендов.
Сбывали фальсификат по всей территории Украины и за ее пределами. Ориентировочная ежемесячная прибыль от такой деятельности составила до 12 млн грн.
"В ходе обысков обнаружена и изъята сигаретная и упаковочная производственная линия, оборудование для резки полиграфии и обработки сигаретных фильтров, марки акцизного сбора рф, более 270 тыс. пачек сигарет и 360 мешков с табаком, а также другие вещественные доказательства",— говорится в сообщении.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 40 млн. грн. Следователи устанавливают всех причастных лиц и решается вопрос о назначении экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, очередной факт участия таможенников в контрабандной схеме проверяется в Одесской области. Чиновников подозревают в нарушении правил оформления товаров экспорта.