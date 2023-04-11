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Товаров на шесть миллионов: БЭБ в Одессе разоблачили схему продажи электронных сигарет

11 апреля 2023 12:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Товаров на шесть миллионов: БЭБ в Одессе разоблачили схему продажи электронных сигарет
БЭБ изъяло табачные изделия и электронные сигареты. Фото: esbu.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконным хранением и реализацией электронных устройств для курения. Схема действовала на территории Одессы с 2022 года, а их продукцию продавали по всей Украине через Интернет.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

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Детективы БЭБ провели обыски в складских и торговых помещениях, жилых домах и офисе интернет-магазина. Во время обысков обнаружено более 8 тысяч электронных сигарет разных производителей, более 8,7 тысячи штук табака для кальянов и более 7 тысяч единиц жидкостей для наполнения электронных сигарет общей стоимостью около 6 млн грн. Незаконная торговля остановлена, а подакцизная продукция изъята.

Какое наказание ждет организаторов схемы

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Санкции обоих полов предусматривают наказание в виде штрафа с конфискацией имущества.

Незаконные продажи электронных устройств для курения. Фото: esbu.gov.ua

Напомним, в Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.

Кроме того, детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) успешно прекратили незаконное производство табачных изделий в Одесской области. По результатам следствия четыре гражданина Украины из Белгород-Днестровского организовали подпольное промышленное производство сигарет без марок акциза, что стало причиной уклонения от уплаты налога в особо крупных размерах.

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