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Электронные сигареты без акциза: "бизнесмен" из Одессы предстанет перед судом

2 мая 2023 15:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Электронные сигареты без акциза: "бизнесмен" из Одессы предстанет перед судом
Детективы нашли склад с незаконными электронными сигаретами. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективы Бюро экономической безопасности приостановили канал поставок электронных сигарет на территории Одесской области. Всего было изъято почти 4 тысячи без акцизных электронных сигарет на сумму 1,5 миллиона гривен. Дело о незаконной поставке электронных сигарет направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

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Детективы БЭБ провели обыски в складских и торговых помещениях, жилых домах и офисе интернет-магазина. Незаконная торговля остановлена, а подакцизная продукция изъята.

Какое наказание ждет организаторов схемы

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Санкции обоих полов предусматривают наказание в виде штрафа с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.

Кроме того, Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) успешно прекратили незаконное производство табачных изделий в Одесской области. По результатам следствия четыре гражданина Украины из Белгород-Днестровского организовали подпольное промышленное производство сигарет без марок акциза, что стало причиной уклонения от уплаты налога в особо крупных размерах.

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