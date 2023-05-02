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Задержан с наркотиками и оружием: гвардейцы обнаружили нарушения на блокпосте Одесчины

2 мая 2023 16:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Задержан с наркотиками и оружием: гвардейцы обнаружили нарушения на блокпосте Одесчины
Нацгвардеец на посту. Фото: ngu.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Гвардейцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины остановили автомобиль марки Hyundai на блокпосте Одесчины. При осмотре транспортного средства были обнаружены свертки с неизвестным веществом, похожим на наркотики.

Об этом сообщает портал МВД.

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Во время осмотра транспортного средства гвардейцы нашли два свертка растительного материала, которые оказались запрещенными наркотическими веществами "каннабис". Позже, во время общения с водителем, гражданин добровольно признался и получил еще четыре зип-пакета с порошкообразным серым веществом и одним зип-пакетом с таблетками, которые также содержат запрещенные вещества "фен" и "экстези".

Кроме того, бойцы обнаружили предмет, который был очень похож на огнестрельное оружие. При вопросе о его происхождении водитель объяснил, что это травматическое оружие, но оно было переработано под боевое.

Какое наказание ждет водителя

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая в присутствии свидетелей изъяла запрещенные предметы и вещества, а мужчина передан работникам полиции по подозрению в совершении преступления по статьям 263 и 307 Уголовного кодекса Украины.

Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Тем временем за незаконное хранение наркотических средств можно попасть за решетку до восьми лет.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности приостановили канал поставок электронных сигарет на территории Одесской области. Всего было изъято почти 4 тысячи безакцизных электронных сигарет на сумму 1,5 миллиона гривен. Дело о незаконной поставке электронных сигарет направлено в суд.

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