Збувала метадон: в Одесі затримали наркоторговицю

Пакунки із метадоном. Фото: ГУНП в Одеській області

У Суворовському районі Одеси правоохоронці вилучили у 26-річної жінки 45 пакунків з метадоном. Затримана мала намір реалізувати їх одеситам.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські зупинили жінку на вулиці Генерала Бочарова. Вона мала при собі більше ніж чотири десятки пакунків із забороненим наркотичним вмістом. Подібну речовину виявили й за місцем проживання фігурантки. Правоохоронцям вона пояснила, що наркотики придбала через один із телефонних месенджерів.

Вилучені наркотичні речовини поліцейські направили на експертизу.

Покарання наркоторговиці

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Її підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. Згідно з санкцією статті, їй може загрожувати від чотирьох до восьми років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Чорноморську затримали осіб, які торгували зброєю та наркотиками. Злочинці зберігали "товар" у себе вдома.