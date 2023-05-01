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Збувала метадон: в Одесі затримали наркоторговицю

1 травня 2023 14:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Збувала метадон: в Одесі затримали наркоторговицю
Пакунки із метадоном. Фото: ГУНП в Одеській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Суворовському районі Одеси правоохоронці вилучили у 26-річної жінки 45 пакунків з метадоном. Затримана мала намір реалізувати їх одеситам.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські зупинили жінку на вулиці Генерала Бочарова. Вона мала при собі більше ніж чотири десятки пакунків із забороненим наркотичним вмістом. Подібну речовину виявили й за місцем проживання фігурантки. Правоохоронцям вона пояснила, що  наркотики придбала через один із телефонних месенджерів. 

Вилучені наркотичні речовини поліцейські направили на експертизу.

Покарання наркоторговиці

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Її підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. Згідно з санкцією статті, їй може загрожувати від чотирьох до восьми років ув’язнення. 

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Чорноморську затримали осіб, які торгували зброєю та наркотиками. Злочинці зберігали "товар" у себе вдома.

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