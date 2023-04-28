В Одесі затримали правопорушника з Івано-Франківська

Психотропні речовини з наркотичним змістом. Фото: pixabay

В Одесі затримали чоловіка, який зберігав психотропні речовини. Наркотики уродженець Івано-Франківська замовив через інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, 38-річного чоловіка викрили біля поштового відділення у Київському районі міста, коли той намагався отримати замовлені наркотики.

"Правопорушник пояснив, що замовив психотроп через інтернет-мережу, отримав поштою та зберігав нібито для особистого вживання", — розповіла старша слідча слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Марина Самокиш.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання та зберігання психотропної речовини у великих розмірах без мети збуту чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який займався нелегальним обігом валюти окупанта. Зловмисник проводив безготівковий обмін гривень на рублі. чоловік свої "послуги" рекламував у різних соцмережах.

Також в Одесі викрили уродженця російської федерації у шахрайстві. Чоловік із колонії "продавав" людям вигадані телефони.