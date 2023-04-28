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Заказал психотропы в интернете: в Одессе задержали правонарушителя из Ивано-Франковска

28 апреля 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержан правонарушитель из Ивано-Франковска
Психотропные вещества с наркотическим содержанием. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан мужчина, который хранил психотропные вещества. Наркотики уроженец Ивано-Франковска заказал через Интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 38-летнего мужчину разоблачили у почтового отделения в Киевском районе города, когда тот пытался получить заказанные наркотики.

"Правонарушитель объяснил, что заказал психотроп через интернет-сеть, получил по почте и хранил якобы для личного употребления", — рассказала старший следователь следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Марина Самокиш.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса. За незаконное приобретение и хранение психотропного вещества в больших размерах без цели сбыта мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, который занимался нелегальным оборотом валюты оккупанта. Злоумышленник производил безналичный обмен гривен на рубли. мужчина свои "услуги" рекламировал в разных соцсетях.

Также в Одессе разоблачен уроженец российской федерации в мошенничестве. Мужчина из колонии "продавал" людям вымышленные телефоны.

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