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Продаж з-за ґрат: деталі шахрайської схеми в Одесі

27 квітня 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеській колонії викрили шахрая
Шахрай намагається вкрасти гроші. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили уродженця російської федерації у шахрайстві. Чоловік із колонії "продавав" людям вигадані телефони.

Про це повідомили у пресслужбі  Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За заявою правоохоронців, 33-річний правопорушник був засуджений до п’яти років позбавлення волі за скоєння ряду крадіжок.

"Правоохоронці встановили, що ув’язнений в інтернет-мережі пропонував громадянам придбати телефон відомої марки за привабливо низькою ціною на умовах передоплати. Коли ж "торговець" отримував від покупців гроші, то припиняв із ними зв'язок", — повідомив старший слідчий у справі Геннадій Грозов. 

Відомо, що за кілька днів шахраєві вдалося ошукати дев'ятеро людей, які вислали йому "передплату" по 400 гривень.

Наразі у нього вилучили телефон, з якого він здійснював "продаж". Чоловіку повідомили про у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує ще три додаткових роки позбавлення волі. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який займався нелегальним обігом валюти окупанта. Зловмисник проводив безготівковий обмін гривень на рублі. чоловік свої "послуги" рекламував у різних соцмережах.

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