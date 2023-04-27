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Продажа из-за решетки: детали мошеннической схемы в Одессе

27 апреля 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесской колонии разоблачили мошенника
Мошенник пытается украсть деньги. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили уроженца российской федерации в мошенничестве. Мужчина из колонии "продавал" людям вымышленные телефоны.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По заявлению правоохранителей, 33-летний правонарушитель был приговорен к пяти годам лишения свободы за совершение ряда краж.

"Правоохранители установили, что заключенный в интернет-сети предлагал гражданам приобрести телефон известной марки по привлекательно низкой цене на условиях предоплаты. Когда же "торговец" получал от покупателей деньги, то прекращал с ними связь", — сообщил старший следователь дела Геннадий Грозов.

Известно, что через несколько дней мошеннику удалось обмануть девять человек, которые выслали ему "подписку" по 400 гривен.

У него изъяли телефон, с которого он осуществлял "продажу". Мужчине сообщили о завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит еще три дополнительных года лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, который занимался нелегальным оборотом валюты оккупанта. Злоумышленник производил безналичный обмен гривен на рубли. Мужчина свои "услуги" рекламировал в разных соцсетях.

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