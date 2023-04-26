В Одеському районі викрили наркоторговця

На Одещині чоловік збував канабіс і попався з 500 гривнями: деталі справи
В Одеській області затримали чоловіка, який займався продажем наркотичних засобів. Зловмисник намагався збути канабіс.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців 41-річний зловмисник продавав заборонені речовини у колі знайомих.
"Житель села Красносілка у своєму населеному пункті торгує наркозіллям. Наркодилера вдалося затримати "на гарячому", коли він передав канабіс покупцю й отримав за це 500 гривень", — йдеться у повідомленні поліції.
Під час обшуку в гаражі чоловіка правоохоронці виявили згортки та пакунки з майже 500 грамами речовини, схожої на канабіс, засоби для пакування та електронні ваги. Вилучені речовини направили на експертизу.
Яке покарання загрожує
Чоловікові повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років.
"Бізнесмен" перебуває під вартою. Слідство триває.
Нагадаємо, В Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження. У 30-річного жителя Ізмаїла вилучили контрабанди на сотні тисяч гривень.