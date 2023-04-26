В Одеському районі викрили наркоторговця

Речові докази, знайдені у затриманого. Фото: Національна поліція України

В Одеській області затримали чоловіка, який займався продажем наркотичних засобів. Зловмисник намагався збути канабіс.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців 41-річний зловмисник продавав заборонені речовини у колі знайомих.

"Житель села Красносілка у своєму населеному пункті торгує наркозіллям. Наркодилера вдалося затримати "на гарячому", коли він передав канабіс покупцю й отримав за це 500 гривень", — йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуку в гаражі чоловіка правоохоронці виявили згортки та пакунки з майже 500 грамами речовини, схожої на канабіс, засоби для пакування та електронні ваги. Вилучені речовини направили на експертизу.

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

"Бізнесмен" перебуває під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, В Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження. У 30-річного жителя Ізмаїла вилучили контрабанди на сотні тисяч гривень.