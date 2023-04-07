На Одещині пес-прикордонник запобіг контрабанді
В пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці "DAF", яка прямувала до Молдови. Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака "Рембо", який відзначився вже не першу раз на підступах контрабандистів.
Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.
Після огляду кабіни вантажівки, прикордонники за допомогою службового собаки виявили підозрілу згортку з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, ймовірно канабіс. В результаті поглибленої перевірки прикордонники спільно з митниками виявили ознаки злочину, передбаченого ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів …".
Виявлені речовини було вилучено на експертизу, а по факту виявлення ознак злочину прикордонники повідомили до нацполіції. Контрабандисту загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Нагадаємо, на Одещині перевіряється черговий факт участі митників у контрабандній схемі. Посадовців підозрюють у порушенні правил оформлення товарів експорту.
Також під час огляду вантажного мікроавтобуса на прикордонному пункті пропуску "Орлівка", інспектори прикордонної служби виявили підозрілу конструкцію в кузові автомобіля. Кузов не був завантажений, а до верхньої частини стелі був прикручений бокс з OSB плитами.