На Одещині пес-прикордонник запобіг контрабанді

Собака виявив наркотики у вантажівці

В пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці "DAF", яка прямувала до Молдови. Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака "Рембо", який відзначився вже не першу раз на підступах контрабандистів.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Після огляду кабіни вантажівки, прикордонники за допомогою службового собаки виявили підозрілу згортку з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, ймовірно канабіс. В результаті поглибленої перевірки прикордонники спільно з митниками виявили ознаки злочину, передбаченого ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів …".

Виявлені речовини було вилучено на експертизу, а по факту виявлення ознак злочину прикордонники повідомили до нацполіції. Контрабандисту загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, на Одещині перевіряється черговий факт участі митників у контрабандній схемі. Посадовців підозрюють у порушенні правил оформлення товарів експорту.

Також під час огляду вантажного мікроавтобуса на прикордонному пункті пропуску "Орлівка", інспектори прикордонної служби виявили підозрілу конструкцію в кузові автомобіля. Кузов не був завантажений, а до верхньої частини стелі був прикручений бокс з OSB плитами.