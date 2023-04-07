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В Одесской области пес-пограничник предотвратил контрабанду

7 апреля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Собака обнаружила наркотики в грузовике
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда обнаружили наркотические средства в грузовике "DAF", который направлялся в Молдову. Помощь в распознавании наркотиков оказала служебная собака "Рембо", которая отличилась уже не первый раз на происках контрабандистов.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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После осмотра кабины грузовика, пограничники с помощью служебной собаки обнаружили подозрительную свертку с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, вероятно, каннабисом. В результате углубленной проверки пограничники совместно с таможенниками обнаружили признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров…".

Обнаруженные вещества были изъяты на экспертизу, а по факту выявления признаков преступления пограничники сообщили в нацполицию. Контрабандисту грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Одесской области проверяется очередной факт участия таможенников в контрабандной схеме. Чиновников подозревают в нарушении правил оформления товаров экспорта.

Также при осмотре грузового микроавтобуса на пограничном пункте пропуска "Орловка", инспекторы пограничной службы обнаружили подозрительную конструкцию в кузове автомобиля. Кузов не был загружен, а к верхней части потолка был прикручен бокс с OSB плитами.

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