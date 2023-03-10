Житель Молдови намагався незаконно вивезти з України оптичні приціли

Чоловік відповідатиме перед законом

Українські прикордонники виявили та зупинили спробу незаконного вивезення трьох оптичних прицілів з кріпленнями. Їх мали провезти через пункт пропуску "Паланка", що знаходиться на кордоні з Молдовою в Одеській області.

Про це повідомляє ДПСУ.

Невідомий громадянин Молдови ховав прилади під верхнім одягом та прямував на виїзд з України. Приціли були виявлені за допомогою металошукача прикордонниками Білгород-Дністровського загону. Заборонені для переміщення предмети вилучили встановленим порядком.

Незаконна спроба переміщення в Україну оптичних прицілів не єдиний випадок, який стався у пункті пропуску "Паланка". Нещодавно прикордонники виявили та вилучили ще один оптичний приціл та пневматичний пістолет, які привезли до України громадянин Молдови та українець. Обидва предмети були заборонені для переміщення та вилучені встановленим порядком.

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону в поромному пункті пропуску "Орлівка" виявили контрабанду. Гербіциди та 750 тис. грн намагалися перевезти у газобалонному обладнані автомобілі Honda.

Також ми писали, що пес Рембо допоміг одеським прикордонникам виявити наркотики, які 42-річна громадянка України намагалася вивезти до сусідньої країни. Втім в результаті спрацювання службового собаки Рембо серед особистих речей пасажирки було виявлено три силіконові контейнери з канабісом та пакет з амфетаміном. Вміст саме цих речовин підтвердив експрес-тест у пункті пропуску.