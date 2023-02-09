Придбав понад 70 кілограмів бурштину: на Одещині судитимуть підприємця

Чоловік може потрапити за ґрати на сім років

На Одещині чоловік незаконно придбав понад 73 кг дорогоцінного каміння. Вартість вилученого бурштину становить майже 170 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Ховав бурштин в підвалі

Чоловік незаконно придбав майже 73 кілограми бурштину і приховував його у себе вдома. Зі слів "бізнесмена", продавця дорогоцінного каміння він знайшов в інтернеті. Зберігав "жар-камінь" у підвальному приміщенні свого будинку в одному із сіл Одеського району.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Прокурори Чорноморської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом незаконного придбання та зберігання бурштину у значних розмірах, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 2 ст. 240-1 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

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Прикордонники Ізмаїльського загону спільно з митниками виявили партію "сонячного" каміння. Майже 20 кілограмів бурштину намагались вивезти через поромний пункт пропуску "Орлівка".

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили незаконний канал переміщення через державний кордон контрабандних сигарет відомих іноземних марок. На території нашого регіону діяла група осіб, яка налагодила незаконний бізнес.

Також ми писали, що троє львів'ян збували контрабандні електронні цигарки через спеціально створений Telegram-канал. Також вони продавали їх у місцевих крамницях гуртово-роздрібної торгівлі.