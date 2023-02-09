Приобрел более 70 килограммов янтаря: в Одесской области будут судить предпринимателя

Мужчина может попасть за решетку на семь лет

В Одесской области мужчина незаконно приобрел более 73 кг драгоценных камней. Стоимость изъятого янтаря составляет около 170 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прятал янтарь в подвале

Мужчина незаконно приобрел почти 73 килограмма янтаря и скрывал его у себя дома. По словам "бизнесмена", продавца драгоценных камней он нашел в интернете. Сохранял "жар-камень" в подвальном помещении своего дома в одном из сел Одесского района.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Прокуроры Черноморской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту незаконного приобретения и хранения янтаря в значительных размерах, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

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Пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками обнаружили партию "солнечных" камней. Около 20 килограммов янтаря пытались вывезти через паромный пункт пропуска "Орловка".

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили незаконный канал перемещения через государственную границу контрабандных сигарет известных иностранных марок. На территории нашего региона действовала группа лиц, наладивших незаконный бизнес.

Также мы писали, что трое львовян сбывали контрабандные электронные папиросы через специально созданный Telegram-канал. Также они продавали их в местных магазинах оптово-розничной торговли.