Пес Рембо допоміг одеським прикордонникам виявити наркотики

Правопорушниця може потрапити за ґрати на вісім років

Прикордонники Ізмаїльського загону в поромному пункті пропуску "Орлівка" виявили наркотичні засоби. Заборонені речовини намагались перевезти до Румунії.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

42-річна громадянка України слідувала на рейсовому автобусі до сусідньої держави. Втім в результаті спрацювання службового собаки Рембо серед особистих речей пасажирки було виявлено три силіконових контейнери з канабісом та пакет з амфетаміном. Вміст саме цих речовин підтвердив експрес-тест в пункті пропуску.

Яке покарання чекає на перевізницю наркотиків

По факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів направлено повідомлення до підрозділу Нацполіції. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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Нещодавно було затримано одесита, який отримував гуртові партії заборонених речовин через поштові сервіси. "Товар" зберігав і фасував вдома, а збував через закладки та за допомогою сервісу поштових відправлень.

Також вісім одеситів заробляли на збуті наркотиків і психотропів близько чотирьох мільйонів гривень на місяць. Вони адміністрували три наркокрамниці в Інтернеті, де пропонували кокаїн, героїн, амфетамін, марки "ЛСД", екстазі та інше. Нині обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду.