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Заробляли чотири мільйони на місяць: в Одесі судитимуть членів наркоугруповання

27 січня 2023 13:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заробляли чотири мільйони на місяць: в Одесі судитимуть членів наркоугруповання
"Бізнесмени" можуть потрапити за ґрати до дванадцяти років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вісім одеситів заробляли на збуті наркотиків і психотропів близько чотирьох мільйонів гривень на місяць. Вони адміністрували три наркокрамниці в Інтернеті, де пропонували кокаїн, героїн, амфетамін, марки "ЛСД", екстазі та інше. Нині обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Встановлено, що зловмисники створили та адміністрували три Інтернет-крамниці. Там "клієнти" могли замовити широкий спектр наркотиків та психотипів. 

Що було в асортименті:

  • героїн, 
  • кокаїн, 
  • амфетамін, 
  • марки "ЛСД", 
  • "Альфа-PVP",
  • екстазі, 
  • псилоцибінові гриби, 
  • нарковмісні пігулки та інше. 

наркотики

Продавали небезпечні речовини "бізнесмени" по всій країні. Вони брали гроша на електронні гаманці та пересилали "товар" поштою. 

Що знайшли під час обшуків

Під час серії обшуків поліцейські вилучили у фігурантів понад 20 кг заборонених речовин, а роботу Інтернет-магазинів заблоковано. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку перевищує 11 мільйонів гривень.

Яке покарання чекає на наркоугруповання

Усім членам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованою групою в особливо великих розмірах. Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. 

Матеріали стосовно організатора та інших учасників угруповання виділені в окреме провадження. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські нещодавно затримали ще одного наркодилера. В нього вилучили наркотики та психотропи на мільйон гривень. 

Також ми писали, що Львівські патрульні виявили та затримали 38-річного мешканця Дніпропетровської області, який вже три роки перебуває у розшуку. Чоловіка підозрюють у повторному виробництві прекурсорів, це речовина, яку використовують під час виготовлення чи переробки наркотиків і психотропних речовин.

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