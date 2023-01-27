Зарабатывали четыре миллиона в месяц: в Одессе будут судить членов наркогруппировки

"Бизнесмены" могут попасть за решетку до двенадцати лет

Восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Установлено, что злоумышленники создали и администрировали три Интернет-магазина. Там "клиенты" могли заказать широкий спектр наркотиков и психотипов.

Что было в ассортименте:

героин,

кокаин,

амфетамин,

марки "ЛСД",

"Альфа-PVP",

экстази,

псилоцибиновые грибы,

наркосодержащие таблетки и прочее.

Продавали опасные вещества "бизнесмены" по всей стране. Они брали деньги на электронные кошельки и пересылали "товар" по почте.

Что нашли во время обысков

В ходе серии обысков полицейские изъяли у фигурантов более 20 кг запрещенных веществ, а работа Интернет-магазинов заблокирована. Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка превышает 11 миллионов гривен.

Какое наказание ждет наркогруппировка

Все члены группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а это незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой в особо крупных размерах. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Материалы по организатору и другим участникам группировки выделены в отдельное производство. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Напомним, в Одесской области полицейские недавно задержали еще одного наркодилера. У него изъяли наркотики и психотропы на миллион гривен.

Также мы писали, что Львовские патрульные обнаружили и задержали 38-летнего жителя Днепропетровской области, который уже три года находится в розыске. Мужчину подозревают в повторном производстве прекурсоров, это вещество, используемое при изготовлении или переработке наркотиков и психотропных веществ.