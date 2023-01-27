Зарабатывали четыре миллиона в месяц: в Одессе будут судить членов наркогруппировки
Восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Установлено, что злоумышленники создали и администрировали три Интернет-магазина. Там "клиенты" могли заказать широкий спектр наркотиков и психотипов.
Что было в ассортименте:
- героин,
- кокаин,
- амфетамин,
- марки "ЛСД",
- "Альфа-PVP",
- экстази,
- псилоцибиновые грибы,
- наркосодержащие таблетки и прочее.
Продавали опасные вещества "бизнесмены" по всей стране. Они брали деньги на электронные кошельки и пересылали "товар" по почте.
Что нашли во время обысков
В ходе серии обысков полицейские изъяли у фигурантов более 20 кг запрещенных веществ, а работа Интернет-магазинов заблокирована. Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка превышает 11 миллионов гривен.
Какое наказание ждет наркогруппировка
Все члены группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а это незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой в особо крупных размерах. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Материалы по организатору и другим участникам группировки выделены в отдельное производство. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.
Напомним, в Одесской области полицейские недавно задержали еще одного наркодилера. У него изъяли наркотики и психотропы на миллион гривен.
Также мы писали, что Львовские патрульные обнаружили и задержали 38-летнего жителя Днепропетровской области, который уже три года находится в розыске. Мужчину подозревают в повторном производстве прекурсоров, это вещество, используемое при изготовлении или переработке наркотиков и психотропных веществ.