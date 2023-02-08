В Одесі затримали наркодилера: яке покарання чекає на нього

В нього вдома були наркотики на мільйон

Одесит отримував гуртові партії заборонених речовин через поштові сервіси. "Товар" зберігав і фасував вдома, а збував через закладки та за допомогою сервісу поштових відправлень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

29-річний одесит може бути причетний до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Під час поверхневого огляду у нього виявили пакунки з амфетаміном, канабісом, мефедроном та пігулками екстазі.

"Зловмисник працював кур’єром на дві Інтернет-крамниці з продажу наркотиків і психотропів. Він отримував гуртові партії заборонених речовин. Зберігав та фасував на "дози" у власному помешканні. Збував "товар" шляхом закладок по місту та розсилав замовлення по Україні за допомогою сервісу поштових відправлень. Розрахунок за такі послуги він отримував на банківську картку", — йдеться в повідомленні.

Обшуки у наркодилера

Правоохоронці провели обшук вдома у підозрюваного. У результаті було вилучено близько пів тисячі пігулок "LSD", понад 400 пігулок екстазі, "Альфа-PVP", амфетамін, канабіс, мефедрон та кетамін. Їх орієнтовна вартість за цінами "чорного" ринку — майже мільйон гривень.

Яке покарання чекає за збут наркотиків

Слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вісім одеситів заробляли на збуті наркотиків і психотропів близько чотирьох мільйонів гривень на місяць. Вони адміністрували три наркокрамниці в Інтернеті, де пропонували кокаїн, героїн, амфетамін, марки "ЛСД", екстазі та інше. Нині обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду.

Також на Одещині поліцейські нещодавно затримали ще одного наркодилера. В нього вилучили наркотики та психотропи на мільйон гривень.