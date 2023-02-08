В Одессе задержали наркодилера: какое наказание ждет его

У него дома были наркотики на миллион

Одессит получал оптовые партии запрещенных веществ через почтовые сервисы. "Товар" хранил и фасовал дома, а сбывал через закладки и с помощью сервиса почтовых отправлений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

29-летний одессит может быть причастен к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили свертки с амфетамином, каннабисом, мефедроном и таблетками экстази.

"Злоумышленник работал курьером на два Интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Он получал группе партии запрещенных веществ сервиса почтовых отправлений. Расчет за такие услуги он получал на банковскую карту", — говорится в сообщении.

Обыски у наркодилера

Правоохранители провели обыск дома у подозреваемого. В результате было изъято около полутысячи таблеток "LSD", более 400 таблеток экстази, "Альфа-PVP", амфетамин, каннабис, мефедрон и кетамин. Их ориентировочная стоимость по ценам "черного" рынка — почти миллион гривен.

Какое наказание ждет за сбыт наркотиков

Следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.

Также в Одесской области полицейские недавно задержали еще одного наркодилера. У него изъяли наркотики и психотропы на миллион гривен.